2019-12-27T11:21:10+03:00
Общество

Директору психоневрологического интерната ужесточили наказание

Деньги со взяток бывшая руководительница вернет
Мария Дедкова
Поделиться:
Решение суда обжаловала прокуратура.Решение суда обжаловала прокуратура.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянском областном суде усилили наказание экс-директору трубчевского психоневрологического интерната.

2 октября 53-летнюю женщину осудили за получение взятки. Она получила четыре года колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

В апреле 2016 года директор интерната договорилась с директором одной из коммерческих фирм о поставках для нужд интерната. Всего руководительница получила больше 380 тысяч рублей. При таких же обстоятельствах директору досталось от другого бизнесмена еще 200 тысяч рублей. 16 тысяч рублей женщина получила за организацию торговли на территории учреждения.

Прокуратура обжаловала приговор суда. Правоохранители потребовали от осужденной вернуть средства взяток в доход государства.

Суд апелляцию удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию
В Брянске забили первые сваи моста через Снежеть
Бывший губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Брянские депутаты в первом чтении приняли закон о запрете торговли снюсами в регионе
В Брянске на день ограничили парковку у ДК БМЗ
Брянского бизнесмена будут судить за торговлю поддельными брендовыми сумками
Обманувший брянцев на 1,7 миллиона рублей лжеюрист пойдет под суд
Директору психоневрологического интерната ужесточили наказание
В Брянской области проверят магазины, торгующие снюсами
В Климовском районе пьяные хулиганы едва не задушили таксиста
В Брянске на улице Сталелитейной сбили 17-летнего парня
В Брянске планируют возвести храм Петра и Февронии
В Брянске заменят фонари на улице Бежицкой и Литейной
В Брянске с юбилеем поздравили одну из старейших жительниц города
Брянские елочки будут продавать в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону
Останки красноармейца из Стародуба нашли в Смоленской области
Мэрия: для танка в сквере имени Александра Морозова в Брянске сделают постамент
В Брянске на 20 процентов уменьшилось количество погибших в ДТП
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года