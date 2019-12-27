Директору психоневрологического интерната ужесточили наказание

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-27T11:21:10+03:00

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В Брянском областном суде усилили наказание экс-директору трубчевского психоневрологического интерната.

2 октября 53-летнюю женщину осудили за получение взятки. Она получила четыре года колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

В апреле 2016 года директор интерната договорилась с директором одной из коммерческих фирм о поставках для нужд интерната. Всего руководительница получила больше 380 тысяч рублей. При таких же обстоятельствах директору досталось от другого бизнесмена еще 200 тысяч рублей. 16 тысяч рублей женщина получила за организацию торговли на территории учреждения.

Прокуратура обжаловала приговор суда. Правоохранители потребовали от осужденной вернуть средства взяток в доход государства.

Суд апелляцию удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU