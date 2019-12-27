В Брянске на улице Сталелитейной сбили 17-летнего парня
Юношу с переломом бедра госпитализировали
Изменить размер текста:
В Брянске под колеса иномарки попал 17-летний парень.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 18.40 на улице Сталелитейной, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 45-летний водитель Ниссан НП 300 сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В ДТП юноша получил перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU