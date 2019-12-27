2019-12-27T10:11:50+03:00
Общество

В Брянске на улице Сталелитейной сбили 17-летнего парня

Юношу с переломом бедра госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске под колеса иномарки попал 17-летний парень.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 18.40 на улице Сталелитейной, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 45-летний водитель Ниссан НП 300 сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В ДТП юноша получил перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянском областном кожно-венерологическом диспансере открыли новую лабораторию
В Брянске забили первые сваи моста через Снежеть
Бывший губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске из-за тумана
Брянские депутаты в первом чтении приняли закон о запрете торговли снюсами в регионе
В Брянске на день ограничили парковку у ДК БМЗ
Брянского бизнесмена будут судить за торговлю поддельными брендовыми сумками
Обманувший брянцев на 1,7 миллиона рублей лжеюрист пойдет под суд
Директору психоневрологического интерната ужесточили наказание
В Брянской области проверят магазины, торгующие снюсами
В Климовском районе пьяные хулиганы едва не задушили таксиста
В Брянске на улице Сталелитейной сбили 17-летнего парня
В Брянске планируют возвести храм Петра и Февронии
В Брянске заменят фонари на улице Бежицкой и Литейной
В Брянске с юбилеем поздравили одну из старейших жительниц города
Брянские елочки будут продавать в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону
Останки красноармейца из Стародуба нашли в Смоленской области
Мэрия: для танка в сквере имени Александра Морозова в Брянске сделают постамент
В Брянске на 20 процентов уменьшилось количество погибших в ДТП
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года