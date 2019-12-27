В Брянске на улице Сталелитейной сбили 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-27T10:11:50+03:00

Юношу с переломом бедра госпитализировали

Изменить размер текста: A A

В Брянске под колеса иномарки попал 17-летний парень.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 18.40 на улице Сталелитейной, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 45-летний водитель Ниссан НП 300 сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В ДТП юноша получил перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU