В Брянске планируют возвести храм Петра и Февронии
Он должен появится в районе старого аэропорта
При церкви должен работать Центр поддержки семьи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске хотят построить храм Петра и Февронии Муромских. Об этом говорили на ежегодном собрании духовенства Брянской епархии, которое прошло 25 декабря.
Церковь хотят возвести на старом аэропорту. При ней должен работать Центр поддержки семьи, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
Также в планах у епархии реконструировать здание для кризисного центра при Петро-Павловском женском монастыре. Там будут помогать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU