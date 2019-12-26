2019-12-26T18:39:43+03:00
Общество

В Брянске планируют возвести храм Петра и Февронии

Он должен появится в районе старого аэропорта
Мария Дедкова
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При церкви должен работать Центр поддержки семьи.При церкви должен работать Центр поддержки семьи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске хотят построить храм Петра и Февронии Муромских. Об этом говорили на ежегодном собрании духовенства Брянской епархии, которое прошло 25 декабря.

Церковь хотят возвести на старом аэропорту. При ней должен работать Центр поддержки семьи, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Также в планах у епархии реконструировать здание для кризисного центра при Петро-Павловском женском монастыре. Там будут помогать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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