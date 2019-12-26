2019-12-26T18:23:07+03:00
Общество

В Брянске заменят фонари на улице Бежицкой и Литейной

Кроме того, новое освещение будет на улице Фокина и Челюскинцев
Мария Дедкова
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В этом году в Брянске заменили около 60 километров наружного освещения.В этом году в Брянске заменили около 60 километров наружного освещения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В следующем году в Брянске продолжат менять фонари. Об этом говорили на совещании в городской администрации. Председатель комитета по ЖКХ Игорь Гинькин пояснил, что в этом году заменили около 60 километров наружного освещения и 2500 старых тусклых светильников.

Замена фонарей продолжится и в следующем году. Светодиодные светильники появятся на на улицах Фокина, Челюскинцев, Сталелитейной, Шоссейной, Бежицкой и Литейной.

Чиновники отметили, что в первую очередь менять освещение нужно на пешеходных переходах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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