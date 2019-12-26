В Брянске с юбилеем поздравили одну из старейших жительниц города

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-26T18:23:37+03:00

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26 декабря принимает поздравление одна из старейших жительниц Брянска. Марии Третьяковой исполняется 100 лет.

Юбилера поздравили глава Советской районной администрации Алексей Колесников и депутат Брянской областной Думы Евгений Саттаров.

Мария Алексеевна увлекается вышивкой - в доме на полу есть коврики, сотканные ее руками. Она очень трудолюбивая и прошла сложный жизненный путь. Почти всю жизнь проработала в Брянской областной больнице. Мария Третьякова воспитала троих сыновей, у нее четверо внуков и пять правнуков.

Гости вручили юбиляру подарки и цветы.

А вечером к именнинице на праздник придут внуки и соседи

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ИСТОЧНИК KP.RU