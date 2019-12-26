Брянские елочки будут продавать в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону
Брянские елочки и сосны будут продавать в других регионах страны. Сотрудники Россельхознадзора проверили больше 80 тысяч новогодних деревьев.
Здоровые деревья отправились в Курскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, а также Москву.
В то же время в Брянскую область тысячу пушистых красавиц привезли из Пермского края. Вредителей в елях и соснах не обнаружили, подчеркнули в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Кроме того, специалисты осмотрели четыре тысячи деревьев, поступивших из Норвегии, Польши и Дании.
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ИСТОЧНИК KP.RU