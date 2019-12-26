Брянские елочки будут продавать в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-26T17:41:55+03:00

Вредителей в елях и соснах не обнаружили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А к нам новогодние деревья привезли из Пермского края

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Брянские елочки и сосны будут продавать в других регионах страны. Сотрудники Россельхознадзора проверили больше 80 тысяч новогодних деревьев.

Здоровые деревья отправились в Курскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, а также Москву.

В то же время в Брянскую область тысячу пушистых красавиц привезли из Пермского края. Вредителей в елях и соснах не обнаружили, подчеркнули в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Кроме того, специалисты осмотрели четыре тысячи деревьев, поступивших из Норвегии, Польши и Дании.

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ИСТОЧНИК KP.RU