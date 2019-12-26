Останки красноармейца из Стародуба нашли в Смоленской области
На днях у деревни Строина смоленские поисковики нашли останки брянского красноармейца, погибшего в августе 1941 года. Об этом рассказали поисковики в соцсетях.
Всего во время похода обнаружили останки трех бойцов. Личность одного из них удалось установить благодаря записке в медальоне. Погибшим оказался 26-летний боец 177 стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии Петр Иванович Оснач из Стародубского района.
Поисковики отыскали родственников красноармейца. Они до сих пор проживают на Брянщине. Сейчас решают вопрос с датой и местом торжественного перезахоронения бойца.
В медальоне сохранилась вся информация на бойца. Фото: Максим Волков
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ИСТОЧНИК KP.RU