2019-12-26T17:21:24+03:00
Общество

Останки красноармейца из Стародуба нашли в Смоленской области

Бойца перезахоронят на Брянщине
Мария Дедкова
Поделиться:
Красноармейца обнаружили участники поискового отряда "За Родину" из Десногорска Фото: Максим ВолковКрасноармейца обнаружили участники поискового отряда "За Родину" из Десногорска Фото: Максим Волков
Изменить размер текста:

На днях у деревни Строина смоленские поисковики нашли останки брянского красноармейца, погибшего в августе 1941 года. Об этом рассказали поисковики в соцсетях.

Всего во время похода обнаружили останки трех бойцов. Личность одного из них удалось установить благодаря записке в медальоне. Погибшим оказался 26-летний боец 177 стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии Петр Иванович Оснач из Стародубского района.

Поисковики отыскали родственников красноармейца. Они до сих пор проживают на Брянщине. Сейчас решают вопрос с датой и местом торжественного перезахоронения бойца.

В медальоне сохранилась вся информация на бойца. Фото: Максим Волков

В медальоне сохранилась вся информация на бойца. Фото: Максим Волков

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске планируют возвести храм Петра и Февронии
В Брянске заменят фонари на улице Бежицкой и Литейной
В Брянске с юбилеем поздравили одну из старейших жительниц города
Брянские елочки будут продавать в Москве, Симферополе и Ростове-на-Дону
Останки красноармейца из Стародуба нашли в Смоленской области
Мэрия: для танка в сквере имени Александра Морозова в Брянске сделают постамент
В Брянске на 20 процентов уменьшилось количество погибших в ДТП
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года