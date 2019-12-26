2019-12-26T16:56:32+03:00
Общество

Мэрия: для танка в сквере имени Александра Морозова в Брянске сделают постамент

Памятник поставят на возвышение
Мария Дедкова
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Напомним, памятник появился в сквере 25 декабря.Напомним, памятник появился в сквере 25 декабря.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске рассказали о подготовке к установке танка в сквере имени Александра Морозова.

- Танк не случайно перенесли в бежицкий сквер, - говорят в пресс-службе городской администрации. - Т 34-85 — разработка нашего земляка инженера-конструктора Александра Морозова, чей бюст установлен в одноименном сквере. Прежде, чем машина заняла свое место рядом с создателем, ее привели в порядок на Брянском машиностроительном заводе.

По словам чиновников, историю танка напишут на табличке, которую прикрепят к постаменту, который пока изготавливают.

Напомним, памятник появился в сквере 25 декабря. Танк привезли с территории 85-го ремонтного завода, который сейчас проходит процедуру банкротства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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