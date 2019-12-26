Мэрия: для танка в сквере имени Александра Морозова в Брянске сделают постамент
В Брянске рассказали о подготовке к установке танка в сквере имени Александра Морозова.
- Танк не случайно перенесли в бежицкий сквер, - говорят в пресс-службе городской администрации. - Т 34-85 — разработка нашего земляка инженера-конструктора Александра Морозова, чей бюст установлен в одноименном сквере. Прежде, чем машина заняла свое место рядом с создателем, ее привели в порядок на Брянском машиностроительном заводе.
По словам чиновников, историю танка напишут на табличке, которую прикрепят к постаменту, который пока изготавливают.
Напомним, памятник появился в сквере 25 декабря. Танк привезли с территории 85-го ремонтного завода, который сейчас проходит процедуру банкротства.
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ИСТОЧНИК KP.RU