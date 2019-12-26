В Брянске на 20 процентов уменьшилось количество погибших в ДТП
В Брянске сократилось число ДТП. Об этом говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в горадминистрации. На городских дорогах аварий стало на меньше на 10,5 процента по сравнению с предыдущим годом. В том числе, количество погибших сократилось на 20 процентов, раненых - на 6 процентов.
По словам сотрудников ГИБДД, уменьшилось количество аварий с общественным транспортом.
Меньше стало происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием городских дорог. За этот год численность таких аварий снизилось на 35 процентов.
Участники совещания отдельно поговорили о детском травматизме. По информации начальника отдела ГИБДД, из года в год сокращается количество ДТП, происходящих по вине ребят.
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ИСТОЧНИК KP.RU