2019-12-26T16:41:21+03:00
Общество

В Брянске на 20 процентов уменьшилось количество погибших в ДТП

Такие данные озвучили на совещании в горадминистрации
Мария Дедкова
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На городских дорогах аварий стало на меньше на 10,5 процента по сравнению с предыдущим годом.На городских дорогах аварий стало на меньше на 10,5 процента по сравнению с предыдущим годом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске сократилось число ДТП. Об этом говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в горадминистрации. На городских дорогах аварий стало на меньше на 10,5 процента по сравнению с предыдущим годом. В том числе, количество погибших сократилось на 20 процентов, раненых - на 6 процентов.

По словам сотрудников ГИБДД, уменьшилось количество аварий с общественным транспортом.

Меньше стало происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием городских дорог. За этот год численность таких аварий снизилось на 35 процентов.

Участники совещания отдельно поговорили о детском травматизме. По информации начальника отдела ГИБДД, из года в год сокращается количество ДТП, происходящих по вине ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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