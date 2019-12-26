2019-12-26T16:10:52+03:00
Экономика

Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит

Такую статистику озвучили в отделении банка России
Мария Дедкова
Поделиться:
Банкиры утверждают, что жители региона больше доверяют российской валюте.Банкиры утверждают, что жители региона больше доверяют российской валюте.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Брянцы чаще делают вклады в банках, чем берут кредиты. К 1 ноября жители области отдали на сохранность банкам 119,8 миллиарда рублей. А кредитов взяли на 99,4 миллиарда рублей.

Однако за год объем вкладов вырос на 7,8 процента, кредитов – на 17,7 процента, сообщили в пресс-службе Брянской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Жители региона больше доверяют российской валюте. Так, вклады в рублях почти в 12 раз превышают вклады в иностранной валюте. А «рублевая» задолженность по кредитам составила 99,8 процента от всей суммы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года
Бюджет Брянска увеличился до 12 миллиардов рублей
В Брянске по требованию прокуратуры отремонтировали три убежища
Брянские школьники выступили в Кремле
Житель Фокино отправится в колонию за пост в соцсетях
Жителя Унечи осудили за удар полицейскому
Попасть в десятку!
В страшном ДТП на трассе под Брянском погиб 43-летний автомобилист
В центре Брянска появились огромные новогодние шары
В Брянске открыли главную городскую елку
На подъезде к Брянску столкнулись легковушка и автобус: есть раненые
Школьники из Брянской области выступили на концерте в Кремле
В брянском цирке прошла губернаторская елка
В брянском драмтеатре устроили марафон добра
В Брянске прошел митинг, посвященный 40-й годовщине ввода Советских войск в Афганистан
В Погарском районе открыли новую дорогу
В Брянске в сквере Морозова установили танк-34
Из Брянска в Москву отправился первый двухэтажный поезд
Четырех брянских экс-полицейских отправили за решетку за превышение полномочий
Пенсионер из Новозыбкова ответит за сбитого пешехода
Нетрезвых угонщиков такси в Дубровке задержали по горячим следам