Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-26T16:10:52+03:00

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Брянцы чаще делают вклады в банках, чем берут кредиты. К 1 ноября жители области отдали на сохранность банкам 119,8 миллиарда рублей. А кредитов взяли на 99,4 миллиарда рублей.

Однако за год объем вкладов вырос на 7,8 процента, кредитов – на 17,7 процента, сообщили в пресс-службе Брянской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Жители региона больше доверяют российской валюте. Так, вклады в рублях почти в 12 раз превышают вклады в иностранной валюте. А «рублевая» задолженность по кредитам составила 99,8 процента от всей суммы.

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ИСТОЧНИК KP.RU