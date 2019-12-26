В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-26T15:48:39+03:00

В ГИБДД напоминают, если вы видите нетрезвого водителя, сообщите об этом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Патрульные машины будут дежурить на улице 3-го Интернационала

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На улице 3-го Интернационала в Брянске 28 декабря водителей ждут очередные сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить с 1.30 до 2.00, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Цель проверок - выявить пьяных автомобилистов на дорогах.

В ГИБДД напоминают, если вы видите нетрезвого водителя, сообщите об этом в дежурную часть: 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU