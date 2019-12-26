В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
Патрульные машины будут дежурить на улице 3-го Интернационала
В ГИБДД напоминают, если вы видите нетрезвого водителя, сообщите об этом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
На улице 3-го Интернационала в Брянске 28 декабря водителей ждут очередные сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить с 1.30 до 2.00, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Цель проверок - выявить пьяных автомобилистов на дорогах.
В ГИБДД напоминают, если вы видите нетрезвого водителя, сообщите об этом в дежурную часть: 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU