В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-26T16:00:09+03:00

Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в других регионах. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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Брянские полицейские задержали серийного мошенника. Аферист – 31-летний житель Самарской области – промышлял в нашем регионе полтора года.

За это время он успел «собрать» 882 тысячи рублей. Жертвами преступника стали четверо жительниц Брянска – от 75 до 84 лет.

- К пожилым женщинам мошенник подходил на улице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Далее следовал рассказ о том, что его тяжело больному родственнику нужно срочно оплатить операцию. Умело объяснял мужчина и тот факт, почему не может воспользоваться собственными наличными деньгами, и просил собеседниц обменять крупную сумму.

Пенсионерки, которые соглашались помочь, получали взамен билеты «банка приколов». На преступника завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU