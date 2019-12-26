Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-26T14:12:58+03:00

Александр Большунов - один из самых успешных российских лыжников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш земляк вошел в состав сборной страны

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Уроженец села Подывотье, что в Севском районе Брянской области, Александр Большунов выступит на престижной лыжной гонке Тур де Ски. Наш земляк побежит дистанцию в составе сборной России, сообщили в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

Вместе с Александром Большуновым, в соревнованиях примет участие лыжник Сергей Устюгов. Также в мужскую команду тренеры отобрали Дениса Спицова, Андрея Ларькова, Ивана Якимушкина, Глеба Ретивых, Артема Мальцева и Андрея Мельниченко.

Турнир разбит на несколько этапов. Первый пройдет уже 28-29 декабря в швейцарском Ленцерхайде. Также спортсмены выступят на лыжных трассах в итальянском Тоблахе и Валь ди Фиемме.

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ИСТОЧНИК KP.RU