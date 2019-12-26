Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-26T13:18:06+03:00

Все ответственные организации будут работать с 3 января в обычном режиме. Фото: Иван ВИСЛОВ

О графике рассказали в ПФР

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В ПФР рассказали, как будут выплачивать пенсии в январе. В регионе не планируют досрочную доставку выплат.

Все ответственные организации будут работать с 3 января в обычном режиме.

Изменение ожидает лишь тех, кто получает пенсию 7 числа. Пенсию за 7 января брянцы получат на день раньше, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU