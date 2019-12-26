На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
На мониторе могут показывать не только счет, но и записи матчей
25 декабря футболисты похвастались обновкой в социальных сетях.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
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В Брянске на стадионе «Динамо» смонтировали нового табло. Старое, по словам представителей клуба, все время ломалось. Болельщики жаловались, что не могут разглядеть счет встречи.
25 декабря футболисты похвастались обновкой в социальных сетях. На мониторе теперь будут показывать не только итог встречи, но и отрывки из игр.
Напомним, также на стадионе монтируют систему подогрева поля. Это позволит повысить класс брянской арены.
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ИСТОЧНИК KP.RU