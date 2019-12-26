2019-12-26T12:36:30+03:00
Общество

Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года

Список составляли сотрудники Института археологии РАН
Мария Дедкова
Поделиться:
На стоянке нашли артефакт, который раньше не встречался.На стоянке нашли артефакт, который раньше не встречался.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Находку на святилище на стоянке Хотылево-2 в Брянской области включили в топ-10 самых значительных находок года. Об этом рассказали в правительстве региона. Такой список составляли сотрудники Института археологии РАН.

На стоянке нашли артефакт, который раньше не встречался. Ученые пока не выяснили, как применяли предмет с длинным узким телом, украшенный орнаментом из палочек и косых крестиков. Но исследователи предполагают, что его использовали в ритуальных или магических целях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года
Бюджет Брянска увеличился до 12 миллиардов рублей
В Брянске по требованию прокуратуры отремонтировали три убежища
Брянские школьники выступили в Кремле
Житель Фокино отправится в колонию за пост в соцсетях
Жителя Унечи осудили за удар полицейскому
Попасть в десятку!
В страшном ДТП на трассе под Брянском погиб 43-летний автомобилист
В центре Брянска появились огромные новогодние шары
В Брянске открыли главную городскую елку
На подъезде к Брянску столкнулись легковушка и автобус: есть раненые
Школьники из Брянской области выступили на концерте в Кремле
В брянском цирке прошла губернаторская елка
В брянском драмтеатре устроили марафон добра
В Брянске прошел митинг, посвященный 40-й годовщине ввода Советских войск в Афганистан
В Погарском районе открыли новую дорогу
В Брянске в сквере Морозова установили танк-34
Из Брянска в Москву отправился первый двухэтажный поезд
Четырех брянских экс-полицейских отправили за решетку за превышение полномочий
Пенсионер из Новозыбкова ответит за сбитого пешехода
Нетрезвых угонщиков такси в Дубровке задержали по горячим следам