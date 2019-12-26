Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-26T12:36:30+03:00

На стоянке нашли артефакт, который раньше не встречался. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Находку на святилище на стоянке Хотылево-2 в Брянской области включили в топ-10 самых значительных находок года. Об этом рассказали в правительстве региона. Такой список составляли сотрудники Института археологии РАН.

На стоянке нашли артефакт, который раньше не встречался. Ученые пока не выяснили, как применяли предмет с длинным узким телом, украшенный орнаментом из палочек и косых крестиков. Но исследователи предполагают, что его использовали в ритуальных или магических целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU