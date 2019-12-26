Бюджет Брянска увеличился до 12 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-26T12:17:59+03:00

4 миллиона рублей направили на погашение дефицита, 371 тысячу рублей выделили школам и детсадам. Фото: Иван ВИСЛОВ

Доходы на 2019 год увеличились больше, чем на 4 миллиона рублей

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Бюджет Брянска увеличился. Такие изменения в главный финансовый документ внесли депутаты на внеочередном заседании городского Совета.

По информации финансового управления, доходная часть увеличилась на 4 миллиона и 371 тысячи рублей за счет безвозмездных поступлений из области. Таким образом, общий объем расходов 2019 года составил 12 миллиардов рублей.

Дополнительные средства распределили следующим образом: 4 миллиона рублей направили на погашение дефицита, 371 тысячу рублей выделили школам и детсадам.

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ИСТОЧНИК KP.RU