В Брянске по требованию прокуратуры отремонтировали три убежища

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-26T11:58:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Фокинском районе Брянска нашли полуразрушенные убежища.

Прокуратура потребовал от горадминистрации привести в порядок защитные сооружения. Как в мирное, так и в военное время в случае чрезвычайной ситуации они не готовы принять людей.

Правоохранители обратились в суд. Последний встал на сторону прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После чего убежища отремонтировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU