В Брянске по требованию прокуратуры отремонтировали три убежища
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В Фокинском районе Брянска нашли полуразрушенные убежища.
Прокуратура потребовал от горадминистрации привести в порядок защитные сооружения. Как в мирное, так и в военное время в случае чрезвычайной ситуации они не готовы принять людей.
Правоохранители обратились в суд. Последний встал на сторону прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
После чего убежища отремонтировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU