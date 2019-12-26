Брянские школьники выступили в Кремле

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-26T11:34:02+03:00

Детский хор вместе с Российским национальным молодежным оркестром исполнил произведения известных композиторов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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23 декабря на сцене Кремлевского дворца прошел концерт детского хора России, в котором поучаствовали брянские школьники. На сцену вышли 500 юных хористов со всех регионов страны. Брянскую область представили пять учеников городской детской хоровой школы, сообщили в пресс-службе правительства области.

Детский хор вместе с Российским национальным молодежным оркестром исполнил произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Людвига ван Бетховена, Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова. С ребятами на одной сцене выступили известные российские артисты: оперный певец, обладатель премии «Грэмми» Николай Диденко, народная артистка России Лариса Долина, заслуженный артист России Дмитрий Маликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU