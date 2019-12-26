Житель Фокино отправится в колонию за пост в соцсетях
20-летнего жителя Фокино осудили за призывы к экстремизму.
Оказывается, горожанин разместил в соцсетях картинку "побуждающую к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку".
Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области,в суде молодой человек свою вину признал, с обвинением согласился, в преступлении раскаялся.
Суд назначил виновному с учетом ранее назначенного наказания по предыдущему приговору Бежицкого районного суда окончательное наказание - пять лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, на год горожанину запретили пользоваться интернетом.
Приговор не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU