Житель Фокино отправится в колонию за пост в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-26T11:08:59+03:00

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20-летнего жителя Фокино осудили за призывы к экстремизму.

Оказывается, горожанин разместил в соцсетях картинку "побуждающую к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку".

Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области,в суде молодой человек свою вину признал, с обвинением согласился, в преступлении раскаялся.

Суд назначил виновному с учетом ранее назначенного наказания по предыдущему приговору Бежицкого районного суда окончательное наказание - пять лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, на год горожанину запретили пользоваться интернетом.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU