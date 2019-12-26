2019-12-26T11:08:59+03:00
Общество

Житель Фокино отправится в колонию за пост в соцсетях

Наказание ужесточили из-за уже имевшейся судимости
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летнего жителя Фокино осудили за призывы к экстремизму.

Оказывается, горожанин разместил в соцсетях картинку "побуждающую к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку".

Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области,в суде молодой человек свою вину признал, с обвинением согласился, в преступлении раскаялся.

Суд назначил виновному с учетом ранее назначенного наказания по предыдущему приговору Бежицкого районного суда окончательное наказание - пять лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, на год горожанину запретили пользоваться интернетом.

Приговор не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы вкладывают больше денег, чем берут в кредит
В Брянске 28 декабря будут ловить пьяных водителей
В Брянске задержали афериста, который выманивал деньги у пенсионерок
Уроженец Брянщины лыжник Александр Большунов выступит на Тур де Ски
Стало известно, как брянцы будут получать пенсии январе
На стадионе «Динамо» в Брянске установили новое табло
Артефакт из Хотылево включили в топ-10 самых значительных находок года
Бюджет Брянска увеличился до 12 миллиардов рублей
В Брянске по требованию прокуратуры отремонтировали три убежища
Брянские школьники выступили в Кремле
Житель Фокино отправится в колонию за пост в соцсетях
Жителя Унечи осудили за удар полицейскому
Попасть в десятку!
В страшном ДТП на трассе под Брянском погиб 43-летний автомобилист
В центре Брянска появились огромные новогодние шары
В Брянске открыли главную городскую елку
На подъезде к Брянску столкнулись легковушка и автобус: есть раненые
Школьники из Брянской области выступили на концерте в Кремле
В брянском цирке прошла губернаторская елка
В брянском драмтеатре устроили марафон добра
В Брянске прошел митинг, посвященный 40-й годовщине ввода Советских войск в Афганистан
В Погарском районе открыли новую дорогу
В Брянске в сквере Морозова установили танк-34
Из Брянска в Москву отправился первый двухэтажный поезд
Четырех брянских экс-полицейских отправили за решетку за превышение полномочий
Пенсионер из Новозыбкова ответит за сбитого пешехода
Нетрезвых угонщиков такси в Дубровке задержали по горячим следам