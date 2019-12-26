2019-12-26T10:30:22+03:00
Общество

Попасть в десятку!

Региональный оператор по обращению с ТКО провел итоговую пресс-конференцию, посвященную первому году реализации «реформы чистоты»
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Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников поделился с журналистами планами на следующий год.Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников поделился с журналистами планами на следующий год.
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В мероприятии, которое прошло в зале заседаний ученого совета БГИТУ, приняли участие представители департамента экологии и природных ресурсов Брянской области, департамента образования и науки Брянской области, областного эколого-биологического центра, волонтерского движения «Чистый Брянск», ректор и проректор по научно-инновационной деятельности БГИТУ, журналисты.

Заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Наталья Петросова отметила, что региональный оператор по обращению с ТКО хорошо проявил себя в этом году и вошел в десятку лучших в России, но несмотря на достижения, департамент природных ресурсов строго контролирует АО «Чистая планета» и будет продолжать это делать и дальше.

Давние партнерские отношения сложились у АО «Чистая планета» с БГИТУ. Это сотрудничество стало полезным и в проведении исследований, касающихся реализации раздельного сбора отходов на территории Брянска, проведении просветительских мероприятий среди школьников и студентов.

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников рассказал собравшимся журналистам о том, с какими трудностями сталкивался региональный оператор во время первого года реализации «реформы чистоты» и как сплавлялся с этими трудностями. А также поделился планами на следующий год:

- В этом году мы запустили мусоросортировочный комплекс в Комаричах, а в следующем году при условии своевременного выделения земельных участков планируем построить и открыть еще пять мусоросортировочных комплексов: в Новозыбкове, Трубчевске, Жуковке, Сураже и Климово. Что касается реализации проекта раздельного сбора отходов, то мы будем продолжать устанавливать специальные контейнеры для вторсырья и постепенно вводить раздельный сбор теперь уже не только в Брянске, но и в области. Предусмотрены также мобильные пункты платного приема, когда специальная машина будет приезжать в населенные пункты и забирать картон и пластик у населения за деньги. Так что мы на достигнутом не останавливаемся и будем продолжать работать так, чтобы жители Брянщины были довольны и по итогам 2020 года мы снова вошли в десятку лучших региональных операторов по обращению с ТКО в стране!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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