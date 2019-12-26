В страшном ДТП на трассе под Брянском погиб 43-летний автомобилист
Второго пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи
Фото: vk.com, Aleksey Mosakin
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На трассе под Брянском столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и автобус. Как стало известно, в ДТП погиб 43-летний автомобилист.
По предварительной информации, водитель ВАЗа-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Хендай" под управлением 50-летнего автомобилиста.
В ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб. 37-летнего пассажира ВАЗа-21140 осмотрели медики и отпустили домой, сообщили в областной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU