В центре Брянска появились огромные новогодние шары

25 Дек. 22:30 2019-12-25T22:35:09+03:00

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В Брянске сделали очередную новогоднюю инсталляцию. Гигантские стеклянные шары украсили сквер Карла Маркса.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы по установке нового арт-объекта уже подходят к концу. Фотозону украшают огромные коробки с подарками и гирлянды.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Брянске открыли главную городскую елку.

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ИСТОЧНИК KP.RU