В центре Брянска появились огромные новогодние шары
Фотозону установили в сквере Карла Маркса
Фото: vk.com, группа Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:
В Брянске сделали очередную новогоднюю инсталляцию. Гигантские стеклянные шары украсили сквер Карла Маркса.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы по установке нового арт-объекта уже подходят к концу. Фотозону украшают огромные коробки с подарками и гирлянды.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Брянске открыли главную городскую елку.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU