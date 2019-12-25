На подъезде к Брянску столкнулись легковушка и автобус: есть раненые

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-25T20:24:07+03:00

По предварительным данным, один человек погиб

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На трассе под Брянском в среду, 25 декабря, около шести часов вечера произошло страшное ДТП. В районе химзавода столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и автобус.

К месту происшествия выехали: спасатели, сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи. В ДТП, по данным пресс-службы МЧС, пострадали два человека из ВАЗа .Их пришлось вырезать из искореженной машины.

Как уточнили очевидцы аварии, один из них погиб.

Выяснять причины и обстоятельства аварии будут сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU