Школьники из Брянской области выступили на концерте в Кремле

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-25T18:31:12+03:00

Наши ребята спели на одной сцене со звездами оперы и эстрады

Изменить размер текста: A A

Школьники из Брянской области выступили на сцене Кремлевского дворца в составе детского хора России. Концерт состоялся 23 декабря. Его участниками стали 500 юных музыкантов со всей страны.

- Наш регион представили пять учащихся Городской детской хоровой школы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Детский хор России вместе с Российским национальным молодежным оркестром под управлением Андрея Петренко, главного хормейстера Мариинского театра исполнил произведения композиторов классиков. С ребятами на одной сцене выступили оперный певец, обладатель премии «Грэмми» Николай Диденко, народная артистка России Лариса Долина, заслуженный артист России Дмитрий Маликов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU