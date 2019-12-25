2019-12-25T18:31:12+03:00
Общество

Школьники из Брянской области выступили на концерте в Кремле

Наши ребята спели на одной сцене со звездами оперы и эстрады
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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Школьники из Брянской области выступили на сцене Кремлевского дворца в составе детского хора России. Концерт состоялся 23 декабря. Его участниками стали 500 юных музыкантов со всей страны.

- Наш регион представили пять учащихся Городской детской хоровой школы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Детский хор России вместе с Российским национальным молодежным оркестром под управлением Андрея Петренко, главного хормейстера Мариинского театра исполнил произведения композиторов классиков. С ребятами на одной сцене выступили оперный певец, обладатель премии «Грэмми» Николай Диденко, народная артистка России Лариса Долина, заслуженный артист России Дмитрий Маликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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