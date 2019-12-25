2019-12-25T18:14:11+03:00
Общество

В брянском цирке прошла губернаторская елка

Ребята посмотрели новое представление
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Традиционная губернаторская елка прошла в брянском цирке в среду, 25 декабря. Гостями праздника стали больше двух тысяч ребят.

Глава региона поздравил мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом, пожелал счастья, здоровья и успехов, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Новогодним подарком от губернатора Брянской области для ребят стало цирковое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе "Песчаная сказка".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год - 2020 в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24