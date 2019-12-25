В брянском цирке прошла губернаторская елка
Традиционная губернаторская елка прошла в брянском цирке в среду, 25 декабря. Гостями праздника стали больше двух тысяч ребят.
Глава региона поздравил мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом, пожелал счастья, здоровья и успехов, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
Новогодним подарком от губернатора Брянской области для ребят стало цирковое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе "Песчаная сказка".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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