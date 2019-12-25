В брянском драмтеатре устроили марафон добра
В Брянском театре драмы имени Алексея Толстого прошел праздничный марафон добра. Для детей, которым особенно необходимо внимание и поддержка, артисты устроили новогоднюю сказку.
Для ребят из детских домов, приютов и социальных центров, детей с тяжелыми заболеваниями и детей-инвалидов провели благотворительные представления.
- Ребята встретились с персонажами премьерного спектакля-мюзикла «Отважный щенок Бенджамин» и новогодней интермедии «Маша и медведь», - рассказали в пресс-службе Брянского драмтеатра. - У театральной елки водили хороводы с Дедом Морозом, Снегурочкой, полюбившимися персонажами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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