2019-12-25T17:54:57+03:00
Общество

В брянском драмтеатре устроили марафон добра

На него пригласили детей, которым особенно нужна поддержка и забота
Елена РАКОВА
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В брянском драмтеатре уже в третий раз прошел новогодний марафон добра.В брянском драмтеатре уже в третий раз прошел новогодний марафон добра.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянском театре драмы имени Алексея Толстого прошел праздничный марафон добра. Для детей, которым особенно необходимо внимание и поддержка, артисты устроили новогоднюю сказку.

Для ребят из детских домов, приютов и социальных центров, детей с тяжелыми заболеваниями и детей-инвалидов провели благотворительные представления.

- Ребята встретились с персонажами премьерного спектакля-мюзикла «Отважный щенок Бенджамин» и новогодней интермедии «Маша и медведь», - рассказали в пресс-службе Брянского драмтеатра. - У театральной елки водили хороводы с Дедом Морозом, Снегурочкой, полюбившимися персонажами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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