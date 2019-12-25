В Брянске прошел митинг, посвященный 40-й годовщине ввода Советских войск в Афганистан

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-25T17:37:59+03:00

Гости возложили цветы и венки к памятнику. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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25 декабря в Брянске прошел митинг в честь 40-й годовщины ввода Советских войск в Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

У памятника «Круговая оборона» возле дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина собрались руководители города и области, матери и вдовы погибших солдат, студенты.

25 декабря 1979 года сухопутные части 40-й армии перешли границу Афганистана. Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар. Началась афганская война, которая длилась 3338 дней. Через эту войну прошли более 620 тысяч советских граждан.

Гости почтили память погибших и возложили цветы и венки к памятнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU