2019-12-25T17:36:45+03:00
Общество

В Погарском районе открыли новую дорогу

Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В Погарском районе открыли новую дорогу. Она обеспечит подъезд к "Погарской картофельной фабрике".

Как говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области, автомагистраль также поможет разгрузить улицы райцентра от потока грузовых автомобилей, которые едут к сельхозпредприятию и обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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