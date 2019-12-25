СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-25T17:36:45+03:00

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В Погарском районе открыли новую дорогу. Она обеспечит подъезд к "Погарской картофельной фабрике".

Как говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области, автомагистраль также поможет разгрузить улицы райцентра от потока грузовых автомобилей, которые едут к сельхозпредприятию и обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU