В Брянске в сквере Морозова установили танк-34
Местные жители спорят, нужна ли огромная машина в этом месте
Фото: vk.com, Владимир Лазарчук
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В Бежицкий район Брянска привезли танк Т-34. Его установили в сквере имени Александра Морозова. Фотографии боевой машины на эвакуаторе опубликовали в социальных сетях.
Нужна ли огромная машина в центре Бежицы, спорят местные жители. Однако на возмущения горожан не обратили внимания.
Напомним, танк стоял на территории 85-го ремонтного завода. Его могли продать как имущество обанкротившегося предприятия. Чиновники решили спасти машину от продажи.
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ИСТОЧНИК KP.RU