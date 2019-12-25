2019-12-25T17:15:11+03:00
Общество

В Брянске в сквере Морозова установили танк-34

Местные жители спорят, нужна ли огромная машина в этом месте
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Владимир ЛазарчукФото: vk.com, Владимир Лазарчук
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В Бежицкий район Брянска привезли танк Т-34. Его установили в сквере имени Александра Морозова. Фотографии боевой машины на эвакуаторе опубликовали в социальных сетях.

Нужна ли огромная машина в центре Бежицы, спорят местные жители. Однако на возмущения горожан не обратили внимания.

Напомним, танк стоял на территории 85-го ремонтного завода. Его могли продать как имущество обанкротившегося предприятия. Чиновники решили спасти машину от продажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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