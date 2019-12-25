СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-25T16:55:48+03:00

Состав будет курсировать круглый год

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25 декабря из Брянска в Москву отправился первый двухэтажный поезд «Иван Паристый».

Теперь он будет курсировать каждый день круглый год. Время в пути - четыре часа. В составе поезда вагоны СВ и с местами для сидения. Для пассажиров работает вагон-ресторан. С 26 декабря по 31 января в состав включат купейные вагоны, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Новый поезд оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетами.

В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Вход возможен только с магнитным ключом-картой.

Для маленьких пассажиров в поезде есть библиотека и детская комната.

Время отправления из Брянска - 7.05,13.26, 19.10. Из Москвы - в 6.53, 13.31, 19.14.

В составе поезда вагоны СВ и с местами для сидения.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Для маленьких пассажиров в поезде есть библиотека и детская комната.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Время отправления из Брянска - 7.05,13.26, 19.10.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU