Четырех брянских экс-полицейских отправили за решетку за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-25T15:18:21+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Четырех бывших брянских полицейских осудили за превышение полномочий. Советский районный суд признал виновными в превышении полномочий двух сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области, а также бывшего начальника этого управления и начальника УМВД России по Брянску.

- В суде нашло подтверждение, что в результате принятия сотрудниками полиции незаконного решения о возврате вещественных доказательств по уголовному делу произошла утрата немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 4 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции к 1 году колонии-поселения. Остальные получили условные сроки.

Также по решению суда всем осужденным запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU