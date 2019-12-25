Четырех брянских экс-полицейских отправили за решетку за превышение полномочий
Четырех бывших брянских полицейских осудили за превышение полномочий. Советский районный суд признал виновными в превышении полномочий двух сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области, а также бывшего начальника этого управления и начальника УМВД России по Брянску.
- В суде нашло подтверждение, что в результате принятия сотрудниками полиции незаконного решения о возврате вещественных доказательств по уголовному делу произошла утрата немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 4 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции к 1 году колонии-поселения. Остальные получили условные сроки.
Также по решению суда всем осужденным запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU