Пенсионер из Новозыбкова ответит за сбитого пешехода

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-25T14:56:03+03:00

Суд приговорил жителя Новозыбкова к 1 году ограничения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

63-летний пенсионер из Новозыбкова ответил перед судом за сбитого пешехода. Горожанина признали виновным в нарушении правил дорожного движения.

Как установили в суде, днем 18 октября прошлого года пожилой автомобилист нарушил правила дорожного движения и сбил женщину.

- Водитель не снизил скорость и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Женщина получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил жителя Новозыбкова к 1 году ограничения свободы. Также он должен заплатить жертве 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU