Нетрезвых угонщиков такси в Дубровке задержали по горячим следам

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-25T13:46:07+03:00

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Полицейские из Дубровского района по горячим следам задержали пьяных угонщиков.

Все произошло ночью 24 декабря. Около полуночи в дежурную часть МВД позвонили несколько взволнованных жителей Дубровки. Все как один жаловались на шумное поведение двух мужчин, которые с громкими криками и ругательствами пытаются вытолкать съехавший в кювет автомобиль.

- На месте полицейские выяснили, что нарушителями спокойствия оказались нетрезвые 33-летний и 20-летний жители Дубровского района, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Они не смогли предоставить документы, подтверждающие право управления автомобилем. И рассказали стражам порядка, что ВАЗ, который они пытались вытащить из кювета, они угнали у таксиста.

Через час в полицию с заявлением об угоне обратился и сам таксист. По его словам, поздние пассажиры попросили отвезти их в Дубровку, но попытались скрыться, не расплатившись. Таксист хотел их остановить, но пассажиры сбили его с ног, сели в его машину и уехали. Правда, их ночная поездка продлилась недолго, уже через несколько минут угонщики оказались в кювете.

За угон приятелям грозит до семи лет колонии, а пока они находятся в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU