Под Брянском в Супонево открыли новую поликлинику
В среду, 25 декабря, в Брянском районе в селе Супонево открыли новую поликлинику. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области, на строительство потратили около 150 миллионов рублей.
В трехэтажном здании оборудовали просторные кабинеты для врачей и проведения медицинских процедур, установили новое оборудование.
Кроме поликлиники здесь же будет располагаться и дневной стационар.
Ознакомиться с расписанием врачей можно на входе.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Регистратура стала просторной и удобной.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU