Под Брянском в Супонево открыли новую поликлинику

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-25T16:23:32+03:00

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В среду, 25 декабря, в Брянском районе в селе Супонево открыли новую поликлинику. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области, на строительство потратили около 150 миллионов рублей.

В трехэтажном здании оборудовали просторные кабинеты для врачей и проведения медицинских процедур, установили новое оборудование.

Кроме поликлиники здесь же будет располагаться и дневной стационар.

Ознакомиться с расписанием врачей можно на входе.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Регистратура стала просторной и удобной.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU