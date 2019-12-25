Модифицированный маневровый тепловоз ТМХ пошел в серию

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-25T12:15:37+03:00

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Сертификат на серийный выпуск новых модификаций маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ получил Брянский машиностроительный завод (АО УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Новые модификации тепловоза разработаны для расширения сферы применения и повышения эффективности работы. Всего предусмотрено шесть модификаций, из них заказчики смогут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Снизить расход топлива, особенно в зимний период, позволяет применённая в большинстве модификаций система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза. Она предназначена для контроля режима работы тепловоза и состояния его тепловых контуров без вмешательства машиниста. Система способна автоматически отключать и запускать дизель тепловоза при повышении и падении температуры до предельных уровней.

Применение блока осушки сжатого воздуха и системы электропневматического торможения необходимо при работе с пассажирскими вагонами.

Предусмотрено исполнение локомотива с возможностью эксплуатации на «узкой» железнодорожной колее – 1435 мм.

Опытные образцы модифицированного локомотива успешно прошли все испытания, необходимые для постановки на производство. Со стороны привлечённых к испытаниям локомотивных бригад модифицированный ТЭМ18ДМ получил положительные отзывы. Особенно отмечены хорошая эргономика и освещение кабины, работа электросистем.

Тепловоз ТЭМ18ДМ предприятие выпускает с 2008 года. За это время машина доказала свою надежность и экономичность при выполнении маневровой, вывозной и горочной работы. Один из самых востребованных на сегодняшний день локомотивов успешно работает на сети ОАО «РЖД» и железных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, на промышленных предприятиях в России и за её пределами.

До конца 2019 года планируется начать поставки тепловозов ТЭМ18ДМ новых модификаций «Российским железным дорогам». Оснащённые дополнительными системами локомотивы ждут на Дальневосточной и Октябрьской железных дорогах. Предназначенные для работы на «узкой» железнодорожной колее тепловозы ТЭМ18ДМ будут направлены на Забайкальскую, Дальневосточную и Калининградскую.

ИСТОЧНИК KP.RU