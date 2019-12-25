2019-12-25T12:15:37+03:00
Экономика

Модифицированный маневровый тепловоз ТМХ пошел в серию

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Предусмотрено исполнение локомотива с возможностью эксплуатации на «узкой» железнодорожной колее – 1435 мм.Предусмотрено исполнение локомотива с возможностью эксплуатации на «узкой» железнодорожной колее – 1435 мм.
Изменить размер текста:

Сертификат на серийный выпуск новых модификаций маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ получил Брянский машиностроительный завод (АО УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Новые модификации тепловоза разработаны для расширения сферы применения и повышения эффективности работы. Всего предусмотрено шесть модификаций, из них заказчики смогут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Снизить расход топлива, особенно в зимний период, позволяет применённая в большинстве модификаций система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза. Она предназначена для контроля режима работы тепловоза и состояния его тепловых контуров без вмешательства машиниста. Система способна автоматически отключать и запускать дизель тепловоза при повышении и падении температуры до предельных уровней.

Применение блока осушки сжатого воздуха и системы электропневматического торможения необходимо при работе с пассажирскими вагонами.

Предусмотрено исполнение локомотива с возможностью эксплуатации на «узкой» железнодорожной колее – 1435 мм.

Опытные образцы модифицированного локомотива успешно прошли все испытания, необходимые для постановки на производство. Со стороны привлечённых к испытаниям локомотивных бригад модифицированный ТЭМ18ДМ получил положительные отзывы. Особенно отмечены хорошая эргономика и освещение кабины, работа электросистем.

Тепловоз ТЭМ18ДМ предприятие выпускает с 2008 года. За это время машина доказала свою надежность и экономичность при выполнении маневровой, вывозной и горочной работы. Один из самых востребованных на сегодняшний день локомотивов успешно работает на сети ОАО «РЖД» и железных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, на промышленных предприятиях в России и за её пределами.

До конца 2019 года планируется начать поставки тепловозов ТЭМ18ДМ новых модификаций «Российским железным дорогам». Оснащённые дополнительными системами локомотивы ждут на Дальневосточной и Октябрьской железных дорогах. Предназначенные для работы на «узкой» железнодорожной колее тепловозы ТЭМ18ДМ будут направлены на Забайкальскую, Дальневосточную и Калининградскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске в сквере Морозова установили танк-34
Из Брянска в Москву отправился первый двухэтажный поезд
Четырех брянских экс-полицейских отправили за решетку за превышение полномочий
Пенсионер из Новозыбкова ответит за сбитого пешехода
Нетрезвых угонщиков такси в Дубровке задержали по горячим следам
В Брянске прошел традиционный парад Дедов Морозов
Под Брянском в Супонево открыли новую поликлинику
Модифицированный маневровый тепловоз ТМХ пошел в серию
В Жуковке водитель-нарушитель сбил 9-летнюю девочку
В Брянске назвали волонтеров года
В Унечском районе грузовик насмерть сбил пешехода
В Брянской области задержали иностранца за попытку дать взятку таможеннику
В Брянске на проспекте Станке Димитрова столкнулись три машины
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» А.В. Катянина поздравляет с новогодними праздниками
В Брянске изменится расписание троллейбусов на новогодние праздники
Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины в Клинцах
В Брянской области 25 и 26 декабря водителей автобусов ждут сплошные проверки
Возле Брянского технического университета запретили стоянку
В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам
Через брянскую границу пытались нелегально провезти 250 кило красной икры
В Выгоничском районе задержали фургон с овцами
В Брянске на «улучшении статистики» попались семь полицейских
Привычка разделять
В Сельцо из-за незаконного бизнеса уволился замглавы города
С нового года у 280 тысяч брянцев вырастет пенсия