В Жуковке водитель-нарушитель сбил 9-летнюю девочку
С сотрясением мозга ребенка положили в больницу
ДТП произошло 24 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В центре Жуковки под колеса «Тойоты» угодила девятилетняя школьница. ДТП произошло около пяти вечера на улице Ленина 24 декабря.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» выехал на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая 9-летняя девочка переходила дорогу на разрешающий (для пешеходов) сигнал.
- С ушибом головы и сотрясением мозга ребенка госпитализировали, - рассказали в областной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU