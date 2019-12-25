В Жуковке водитель-нарушитель сбил 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-25T12:18:31+03:00

С сотрясением мозга ребенка положили в больницу

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В центре Жуковки под колеса «Тойоты» угодила девятилетняя школьница. ДТП произошло около пяти вечера на улице Ленина 24 декабря.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» выехал на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая 9-летняя девочка переходила дорогу на разрешающий (для пешеходов) сигнал.

- С ушибом головы и сотрясением мозга ребенка госпитализировали, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU