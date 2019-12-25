В Унечском районе грузовик насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-25T12:15:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В ДТП по Унечей погиб пешеход. Авария произошла во вторник, 24 декабря, на участке «Брянск – Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия».

По предварительным данным областной ГИБДД, около пяти вечера 38-летний водитель автомобиля MAN с прицепом ехал со стороны Новозыбков в сторону Брянска. Он сбил 56-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

- От полученных травм мужчина умер, - говорят в Госавтоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU