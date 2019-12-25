В Унечском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте
Полицейские установят обстоятельства трагедии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ДТП по Унечей погиб пешеход. Авария произошла во вторник, 24 декабря, на участке «Брянск – Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия».
По предварительным данным областной ГИБДД, около пяти вечера 38-летний водитель автомобиля MAN с прицепом ехал со стороны Новозыбков в сторону Брянска. Он сбил 56-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.
- От полученных травм мужчина умер, - говорят в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU