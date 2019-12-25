В Брянской области задержали иностранца за попытку дать взятку таможеннику

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-25T11:31:28+03:00

Теперь ему грозит до восьми лет колонии со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянской области задержали дальнобойщика, подозреваемого в даче взятки инспектору таможни.

Машину украинца остановили для досмотра в Новых Юрковичах. Иностранец предложил сто долларов и четыре тысячи рублей за пропуск без документов.

Сотрудник таможни, как говорят в пресс-службе ведомства, от взятки отказался и сообщил о случившимся правоохранителям.

Украинца задержали. Теперь ему грозит до восьми лет колонии со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU