2019-12-25T11:31:28+03:00
Общество

В Брянской области задержали иностранца за попытку дать взятку таможеннику

Дальнобойщик хотел проехать без документов
Мария Дедкова
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Теперь ему грозит до восьми лет колонии со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.Теперь ему грозит до восьми лет колонии со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области задержали дальнобойщика, подозреваемого в даче взятки инспектору таможни.

Машину украинца остановили для досмотра в Новых Юрковичах. Иностранец предложил сто долларов и четыре тысячи рублей за пропуск без документов.

Сотрудник таможни, как говорят в пресс-службе ведомства, от взятки отказался и сообщил о случившимся правоохранителям.

Украинца задержали. Теперь ему грозит до восьми лет колонии со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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