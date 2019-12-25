В Брянске на проспекте Станке Димитрова столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-25T11:09:47+03:00

Официальной информации о ДТП еще не поступало

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В среду, 25 декабря, на проспекте Станке Димитрова в Брянске столкнулись три машины. Об этом рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, в аварию попали две отечественных машины и иномарка. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Горожане рассказали, что из-за ДТП в Советском районе образовалась огромная пробка - от «Полтинника» до улицы Щукина.

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ИСТОЧНИК KP.RU