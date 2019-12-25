В Брянске изменится расписание троллейбусов на новогодние праздники
Другим график движения машин будет и после 9 января
Однако после 9 января "рогатые" не вернутся к прежнему режиму работы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске изменится расписание троллейбусов на новогодние праздники. С 1 по 8 января они будут работать по обновленному графику, сообщают в группе "Брянский троллейбус".
Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться здесь. Однако после 9 января "рогатые" не вернутся к прежнему режиму работы. В троллейбусном предприятии введут в действие новое расписание в будние дни. Количество рейсов уменьшится.
Как будут ходить троллейбусы после 9 января, смотрите тут.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU