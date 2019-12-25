СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-25T10:49:42+03:00

Однако после 9 января "рогатые" не вернутся к прежнему режиму работы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Другим график движения машин будет и после 9 января

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В Брянске изменится расписание троллейбусов на новогодние праздники. С 1 по 8 января они будут работать по обновленному графику, сообщают в группе "Брянский троллейбус".

Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться здесь. Однако после 9 января "рогатые" не вернутся к прежнему режиму работы. В троллейбусном предприятии введут в действие новое расписание в будние дни. Количество рейсов уменьшится.

Как будут ходить троллейбусы после 9 января, смотрите тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU