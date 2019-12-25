Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины в Клинцах
Правоохранители расследуют жестокое убийство 42-летней женщины в Клинцах. Брянские следователи завели уголовное дело по двум статьям: "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное ношение оружия".
- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления.
Напомним, ЧП произошло вечером во вторник, 24 декабря, возле школы. На глазах у ребенка 53-летний мужчина застрелил жену, а затем попытался свести счеты с жизнью. Горожанка погибла на месте. А пострадавшего мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.
По словам местных жителей, причиной трагедии стала ревность супруга. По одной из версий, жена захотела расстаться с мужем и подала на развод.
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ИСТОЧНИК KP.RU