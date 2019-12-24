В Брянской области 25 и 26 декабря водителей автобусов ждут сплошные проверки
Патрульные машины будут дежурить на региональных и городских дорогах
Полицейские проверят легальность перевозчиков, наличие предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области 25 и 26 декабря для водителей автобусов устроят очередные сплошные проверки.
В среду патрульные машины будут дежурить на 35-м километре автодороги «Брянск-Дятьково». А в четверг - на улице Лермонтова в Фокино, сообщают в областной Госавтоинспекции.
Полицейские проверят легальность перевозчиков, наличие предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU