В Брянской области 25 и 26 декабря водителей автобусов ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-24T18:37:20+03:00

Патрульные машины будут дежурить на региональных и городских дорогах

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В Брянской области 25 и 26 декабря для водителей автобусов устроят очередные сплошные проверки.

В среду патрульные машины будут дежурить на 35-м километре автодороги «Брянск-Дятьково». А в четверг - на улице Лермонтова в Фокино, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Полицейские проверят легальность перевозчиков, наличие предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU