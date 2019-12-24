2019-12-24T17:59:07+03:00
Общество

В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам

Ребята получили свидетельства, сувениры и сладкие подарки
Мария Дедкова
Поделиться:
Поощрение получил 81 человек.Поощрение получил 81 человек.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

24 декабря в Брянске чествовали именных стипендиатов областной Думы, правительства региона и губернатора.

Отличившихся награждали в хрустальном зале правительства. Это победители олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Ребят поздравили руководители области, представители департамента образования, департамента внутренней политики и другие.

Свидетельства о назначении именной стипендии Брянской областной Думы и Правительства Брянской области получили 67 студентов и школьников. Трое ребят удостоились поощрения имени Петра Проскурина. 11 человек наградили благодарственным письмом губернатора.

В торжественной обстановке детям вручали не только свидетельства, но и приятные сувениры и сладкие подарки, сообщили в пресс-службе правительства области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области 25 и 26 декабря водителей автобусов ждут сплошные проверки
Возле Брянского технического университета запретили стоянку
В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам
Через брянскую границу пытались нелегально провезти 250 кило красной икры
В Выгоничском районе задержали фургон с овцами
В Брянске на «улучшении статистики» попались семь полицейских
Привычка разделять
В Сельцо из-за незаконного бизнеса уволился замглавы города
С нового года у 280 тысяч брянцев вырастет пенсия
С 1 января в Брянской области «минималка» вырастет до 12,2 тысячи рублей
33 брянских школьника отправились на Кремлевскую елку
Под Новый год в Брянской области усилили охрану лесов
В Сельцо завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя пешеходами
Магистральный тепловоз ТМХ будет перевозить железную руду в Казахстане
В Брянске завели уголовное дело на очередной потребительский кооператив
В Брянской области три человека заболели «свиным гриппом»
Арсений Писаренко из Брянска побывал на шоу «Лучше всех»
В Комаричах 18-летняя пьяная автомобилистка сбила пешехода
В Брянске запретили парковку на улицах 3-я Линия и Вали Сафроновой
В Брянске возле церкви сбили двух человек
Двум наркоторговцам из Злынки дали четыре года «строгача»
Жителя Навли обокрали во сне
Скоро Новый год - время возвращать долги!
В центре Брянска из-за губернаторской елки ограничат движение
В Брянске установят пандус для тяжелобольной девочки
В Злынковском районе осудили двух наркосбытчиков
Брянские лжебанкиры не сумели разжалобить Верховный суд
Интеллектуалы БМЗ сразились за «Бронзовую сову»
В Брянске водителей автобусов ждут сплошные проверки