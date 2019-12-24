В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-24T17:59:07+03:00

Поощрение получил 81 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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24 декабря в Брянске чествовали именных стипендиатов областной Думы, правительства региона и губернатора.

Отличившихся награждали в хрустальном зале правительства. Это победители олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Ребят поздравили руководители области, представители департамента образования, департамента внутренней политики и другие.

Свидетельства о назначении именной стипендии Брянской областной Думы и Правительства Брянской области получили 67 студентов и школьников. Трое ребят удостоились поощрения имени Петра Проскурина. 11 человек наградили благодарственным письмом губернатора.

В торжественной обстановке детям вручали не только свидетельства, но и приятные сувениры и сладкие подарки, сообщили в пресс-службе правительства области.

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ИСТОЧНИК KP.RU