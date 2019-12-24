В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам
24 декабря в Брянске чествовали именных стипендиатов областной Думы, правительства региона и губернатора.
Отличившихся награждали в хрустальном зале правительства. Это победители олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований.
Ребят поздравили руководители области, представители департамента образования, департамента внутренней политики и другие.
Свидетельства о назначении именной стипендии Брянской областной Думы и Правительства Брянской области получили 67 студентов и школьников. Трое ребят удостоились поощрения имени Петра Проскурина. 11 человек наградили благодарственным письмом губернатора.
В торжественной обстановке детям вручали не только свидетельства, но и приятные сувениры и сладкие подарки, сообщили в пресс-службе правительства области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU