Через брянскую границу пытались нелегально провезти 250 кило красной икры
За два дня через Брянщину пытались незаконно провезти 250 килограммов красной икры. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления по Брянской области.
Первый случай произошел в Суземском районе 22 декабря. Недалеко от госграницы пограничники нашли пять бесхозных пластиковых контейнеров. Предположительно в ней находилась икра лососевых пород рыб (красная икра) - более 100 кило.
- Груз собирались везти в Украину, - говорят в пресс-службе.
А днем позже на железнодорожном пункте пропуска «Суземка» изъяли еще одну партию новогоднего угощения. Около 150 кило килограммов красной икры незаконно перевозили в поезде «Москва – Николаев» двое украинцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU