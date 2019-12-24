В Брянске на «улучшении статистики» попались семь полицейских
В Брянске привлекли к дисциплинарной ответственности семь сотрудников полиции, которые искусственно превысили служебные показатели. Как рассказали в областной прокуратуре, правоохранители проверили госотчетность о лицах, которые пострадали от рук преступников.
Вскрылось искажение различных фактов: о количестве потерпевших в целом, а также погибших и несовершеннолетних.
- Начальнику брянской полиции внесли представление, - говорят пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Нарушения уже устранили.
К дисциплинарной ответственности привлекли семь сотрудников полиции, в числе которых - два руководителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU