В Брянске на «улучшении статистики» попались семь полицейских

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-24T16:36:57+03:00

Полицейские меняли в своих отчетах число потерпевших, погибших и несовершеннолетних. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянске привлекли к дисциплинарной ответственности семь сотрудников полиции, которые искусственно превысили служебные показатели. Как рассказали в областной прокуратуре, правоохранители проверили госотчетность о лицах, которые пострадали от рук преступников.

Вскрылось искажение различных фактов: о количестве потерпевших в целом, а также погибших и несовершеннолетних.

- Начальнику брянской полиции внесли представление, - говорят пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Нарушения уже устранили.

К дисциплинарной ответственности привлекли семь сотрудников полиции, в числе которых - два руководителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU