Привычка разделять

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-24T16:05:26+03:00

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Готовы разделять отходы многие, а вошло в привычку это пока у единиц - в БГИТУ по заданию регионального оператора по обращению с ТКО (АО «Чистая планета») исследовали особенности раздельного сбора на территории Брянска и выяснили, как относятся жители к нововведению.

Сегодня вторичная переработка отходов стала приоритетным направлением государственной политики в России. По данным Минприроды РФ, ежегодно образуется около 5,4 млрд тонн всех видов отходов и около 375 млн тонн требуют особых условий промышленной переработки. Чтобы выделить как можно больше полезных фракций из отходов, лучше всего разделять их самому, не полагаясь всецело на автоматические способы сортировки смешанного мусора. Однако, как показывает практика, население нашей страны не в полной мере поддерживает идею раздельного сбора бытовых отходов, что является серьезным препятствием внедрения системы вторичной переработки мусора.

- Студенты нашего университета опросили и проанализировали мнение жителей многоквартирных домов и жителей частного сектора Брянска о раздельном сборе отходов, - рассказала проректор по научной и инновационной деятельности БГИТУ Елена Цублова. – Мы проанализировали ответы 384 брянцев и пришли к следующим выводам: жители города Брянска оценивают экологическую обстановку в области как неблагополучную, но в целом пригодную для жизни; горожане недовольны состоянием улиц. Одной из главных причин брянцы называют недостаточное количество урн и контейнеров, 37 % респондентов уверены, что жители города сами виноваты в плохом состоянии улиц, так как имеют низкую культуру.

Согласно результатов исследования, больше всего брянцы образуют органические остатки, на втором месте - пластмасса и полиэтиленовые пакеты, на третьем- бумага и на последнем - энергоемкие отходы, стекло и металл.

Большая часть респондентов - 67%, знает места, где можно сдать бытовые отходы в переработку. Но и незнающих тоже немало – 33%. Наиболее популярны среди населения - акции по приему макулатуры (25%) и пункты приема (22%).

89 % опрошенных знают, что такое раздельный сбор мусора, но это и наличие специальных контейнеров все же не обеспечивает в полной мере необходимую деятельность. Пока, на настоящий момент, только четверть респондентов, у которых установлены в месте жительства контейнеры для разных видов мусора, разделяют бытовые отходы регулярно, еще 30 % делают это, но редко, то есть фактически в той или иной мере примерно у 7% населения сформирована данная привычка. Вторая часть даже при наличии специальных контейнеров не использует их, в большей степени по причине нежелания тратить свое время и не понимая важность этого действия.

С другой стороны, те респонденты, у которых рядом с домом пока не установлены специализированный контейнеры, практически единодушно (70%) показали готовность сортировать (разделять) мусор по видам.

ИСТОЧНИК KP.RU