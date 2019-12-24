2019-12-24T16:05:26+03:00
Общество

Привычка разделять

Поделиться:
Большая часть респондентов - знает места, где можно сдать бытовые отходы в переработку.Большая часть респондентов - знает места, где можно сдать бытовые отходы в переработку.
Изменить размер текста:

Готовы разделять отходы многие, а вошло в привычку это пока у единиц - в БГИТУ по заданию регионального оператора по обращению с ТКО (АО «Чистая планета») исследовали особенности раздельного сбора на территории Брянска и выяснили, как относятся жители к нововведению.

Сегодня вторичная переработка отходов стала приоритетным направлением государственной политики в России. По данным Минприроды РФ, ежегодно образуется около 5,4 млрд тонн всех видов отходов и около 375 млн тонн требуют особых условий промышленной переработки. Чтобы выделить как можно больше полезных фракций из отходов, лучше всего разделять их самому, не полагаясь всецело на автоматические способы сортировки смешанного мусора. Однако, как показывает практика, население нашей страны не в полной мере поддерживает идею раздельного сбора бытовых отходов, что является серьезным препятствием внедрения системы вторичной переработки мусора.

- Студенты нашего университета опросили и проанализировали мнение жителей многоквартирных домов и жителей частного сектора Брянска о раздельном сборе отходов, - рассказала проректор по научной и инновационной деятельности БГИТУ Елена Цублова. – Мы проанализировали ответы 384 брянцев и пришли к следующим выводам: жители города Брянска оценивают экологическую обстановку в области как неблагополучную, но в целом пригодную для жизни; горожане недовольны состоянием улиц. Одной из главных причин брянцы называют недостаточное количество урн и контейнеров, 37 % респондентов уверены, что жители города сами виноваты в плохом состоянии улиц, так как имеют низкую культуру.

Согласно результатов исследования, больше всего брянцы образуют органические остатки, на втором месте - пластмасса и полиэтиленовые пакеты, на третьем- бумага и на последнем - энергоемкие отходы, стекло и металл.

Большая часть респондентов - 67%, знает места, где можно сдать бытовые отходы в переработку. Но и незнающих тоже немало – 33%. Наиболее популярны среди населения - акции по приему макулатуры (25%) и пункты приема (22%).

89 % опрошенных знают, что такое раздельный сбор мусора, но это и наличие специальных контейнеров все же не обеспечивает в полной мере необходимую деятельность. Пока, на настоящий момент, только четверть респондентов, у которых установлены в месте жительства контейнеры для разных видов мусора, разделяют бытовые отходы регулярно, еще 30 % делают это, но редко, то есть фактически в той или иной мере примерно у 7% населения сформирована данная привычка. Вторая часть даже при наличии специальных контейнеров не использует их, в большей степени по причине нежелания тратить свое время и не понимая важность этого действия.

С другой стороны, те респонденты, у которых рядом с домом пока не установлены специализированный контейнеры, практически единодушно (70%) показали готовность сортировать (разделять) мусор по видам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области 25 и 26 декабря водителей автобусов ждут сплошные проверки
Возле Брянского технического университета запретили стоянку
В Брянске вручили именные стипендии отличившимся школьникам и студентам
Через брянскую границу пытались нелегально провезти 250 кило красной икры
В Выгоничском районе задержали фургон с овцами
В Брянске на «улучшении статистики» попались семь полицейских
Привычка разделять
В Сельцо из-за незаконного бизнеса уволился замглавы города
С нового года у 280 тысяч брянцев вырастет пенсия
С 1 января в Брянской области «минималка» вырастет до 12,2 тысячи рублей
33 брянских школьника отправились на Кремлевскую елку
Под Новый год в Брянской области усилили охрану лесов
В Сельцо завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя пешеходами
Магистральный тепловоз ТМХ будет перевозить железную руду в Казахстане
В Брянске завели уголовное дело на очередной потребительский кооператив
В Брянской области три человека заболели «свиным гриппом»
Арсений Писаренко из Брянска побывал на шоу «Лучше всех»
В Комаричах 18-летняя пьяная автомобилистка сбила пешехода
В Брянске запретили парковку на улицах 3-я Линия и Вали Сафроновой
В Брянске возле церкви сбили двух человек
Двум наркоторговцам из Злынки дали четыре года «строгача»
Жителя Навли обокрали во сне
Скоро Новый год - время возвращать долги!
В центре Брянска из-за губернаторской елки ограничат движение
В Брянске установят пандус для тяжелобольной девочки
В Злынковском районе осудили двух наркосбытчиков
Брянские лжебанкиры не сумели разжалобить Верховный суд
Интеллектуалы БМЗ сразились за «Бронзовую сову»
В Брянске водителей автобусов ждут сплошные проверки