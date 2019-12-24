В Сельцо из-за незаконного бизнеса уволился замглавы города

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-24T15:50:48+03:00

После прокурорских разбирательств замглавы Сельцо оставил свое кресло. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Сельцо сложил полномочия попавшийся на нарушениях замглавы города. Как рассказали в областной прокуратуре, бывший чиновник является гендиректором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью.

В то время как любая коммерческая деятельность для муниципального служащего под запретом.

Прокурор внес представление в адрес главы Сельцо.

- Еще на стадии рассмотрения данного представления замглавы подал заявление в Совет народных депутатов о сложении полномочий, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На данный момент полномочия замглавы города Сельцо прекращены.

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ИСТОЧНИК KP.RU