С 1 января в Брянской области «минималка» вырастет до 12,2 тысячи рублей
Со следующего года минимальный размер оплаты труда в Брянской области вырастет до 12,2 тысячи рублей.
Об этом говорили на заседании в правительстве региона, в котором поучаствовали профсоюзы и представители ассоциации промышленников и предпринимателей.
Так, с 1 января 2020 года бюджетники полностью отработавшие норму времени и выполнившие норму труда не смогут получать меньше 12,2 тысячи рублей. К слову, это на 70 рублей больше, чем федеральный МРОТ.
Для работников организаций внебюджетного сектора минимальная зарплата в Брянской области составит 13 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU