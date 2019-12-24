С 1 января в Брянской области «минималка» вырастет до 12,2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-24T13:42:30+03:00

Для работников организаций внебюджетного сектора минимальная зарплата в Брянской области составит 13 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Это на 70 рублей больше, чем федеральный МРОТ

Изменить размер текста: A A

Со следующего года минимальный размер оплаты труда в Брянской области вырастет до 12,2 тысячи рублей.

Об этом говорили на заседании в правительстве региона, в котором поучаствовали профсоюзы и представители ассоциации промышленников и предпринимателей.

Так, с 1 января 2020 года бюджетники полностью отработавшие норму времени и выполнившие норму труда не смогут получать меньше 12,2 тысячи рублей. К слову, это на 70 рублей больше, чем федеральный МРОТ.

Для работников организаций внебюджетного сектора минимальная зарплата в Брянской области составит 13 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU