2019-12-24T13:42:30+03:00
Экономика

С 1 января в Брянской области «минималка» вырастет до 12,2 тысячи рублей

Это на 70 рублей больше, чем федеральный МРОТ
Мария Дедкова
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Для работников организаций внебюджетного сектора минимальная зарплата в Брянской области составит 13 тысяч рублей.Для работников организаций внебюджетного сектора минимальная зарплата в Брянской области составит 13 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Со следующего года минимальный размер оплаты труда в Брянской области вырастет до 12,2 тысячи рублей.

Об этом говорили на заседании в правительстве региона, в котором поучаствовали профсоюзы и представители ассоциации промышленников и предпринимателей.

Так, с 1 января 2020 года бюджетники полностью отработавшие норму времени и выполнившие норму труда не смогут получать меньше 12,2 тысячи рублей. К слову, это на 70 рублей больше, чем федеральный МРОТ.

Для работников организаций внебюджетного сектора минимальная зарплата в Брянской области составит 13 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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