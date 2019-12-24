Под Новый год в Брянской области усилили охрану лесов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-24T12:22:03+03:00

Даже за одну срубленную елочку грозит штраф. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянской области усилили охрану лесов перед Новым годом. В рейды вышли сотрудники регионального управления лесами вместе с правоохранителями. К слову, к патрулированию подключились и волонтеры.

По словам лесников, нарушителей пока не выявили.

Однако в управлении лесами напомнили о штрафах, которые грозят лесорубам.

Так, штраф за одну елочку составит для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, лесоруба могут привлечь к уголовной ответственности, если ущерб превысит пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU