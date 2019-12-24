Под Новый год в Брянской области усилили охрану лесов
В Брянской области усилили охрану лесов перед Новым годом. В рейды вышли сотрудники регионального управления лесами вместе с правоохранителями. К слову, к патрулированию подключились и волонтеры.
По словам лесников, нарушителей пока не выявили.
Однако в управлении лесами напомнили о штрафах, которые грозят лесорубам.
Так, штраф за одну елочку составит для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, лесоруба могут привлечь к уголовной ответственности, если ущерб превысит пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU